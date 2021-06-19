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Як дізнатися свій трудовий
стаж — відповідь Лазебної

Як дізнатися свій трудовий стаж — відповідь Лазебної
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 19:45

Як дізнатися свій трудовий стаж — відповідь Лазебної

Пропонуємо до обговорення:
Міністр також розповіла, що робити, якщо неправильно порахували пенсійні виплати.

Дивися повний текст Як дізнатися свій трудовий стаж — відповідь Лазебної.
R2
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