Міністр також розповіла, що робити, якщо неправильно порахували пенсійні виплати.
Дивися повний текст Як дізнатися свій трудовий стаж — відповідь Лазебної.
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Додано: Суб 17 лип, 2021 19:45
Як дізнатися свій трудовий стаж — відповідь Лазебної
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Дивися повний текст Як дізнатися свій трудовий стаж — відповідь Лазебної.
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