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Представлено концепт приватного
поїзда з прозорими...

Представлено концепт приватного поїзда з прозорими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 08:31

Представлено концепт приватного поїзда з прозорими...

Пропонуємо до обговорення:
Французький дизайнер супер-яхт Тьєррі Гоген представив концепт приватного розкішного поїзда з прозорими вагонами, довжиною 400 метрів і вартістю 350 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Представлено концепт приватного поїзда з прозорими вагонами з інтелектуального скла (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 08:31

Гоген щось знає, або надивився Snowpiercer ))
Tamagoch
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