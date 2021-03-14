|
|
Представлено концепт приватного поїзда з прозорими...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лип, 2021 08:31
Пропонуємо до обговорення:
Французький дизайнер супер-яхт Тьєррі Гоген представив концепт приватного розкішного поїзда з прозорими вагонами, довжиною 400 метрів і вартістю 350 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Представлено концепт приватного поїзда з прозорими вагонами з інтелектуального скла (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94542
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 18 лип, 2021 08:31
Гоген щось знає, або надивився Snowpiercer ))
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3159
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|922
|
Вів 11 тра, 2021 09:42
foof
|
|4
|593
|
Чет 08 кві, 2021 16:56
EKO
|
|2
|327
|