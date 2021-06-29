Компанія анонсувала випуск нової збірки Windows 10 під номером 21H2.
Дивися повний текст Microsoft розкрила подробиці осіннього оновлення Windows 10.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:36
Microsoft розкрила подробиці осіннього оновлення Windows 10
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft розкрила подробиці осіннього оновлення Windows 10.
Додано: Нед 18 лип, 2021 11:37
лишається питаннячко, коли цей продукт відповідатиме закону про мову, адже win10 досі не має нативної української версіі, залишаючись частково англійською.... хоча й дякуємо, що не російською ))
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