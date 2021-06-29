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Microsoft розкрила подробиці
осіннього оновлення Windows 10

Microsoft розкрила подробиці осіннього оновлення Windows 10
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:36

Microsoft розкрила подробиці осіннього оновлення Windows 10

Пропонуємо до обговорення:
Компанія анонсувала випуск нової збірки Windows 10 під номером 21H2.

Дивися повний текст Microsoft розкрила подробиці осіннього оновлення Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:37

лишається питаннячко, коли цей продукт відповідатиме закону про мову, адже win10 досі не має нативної української версіі, залишаючись частково англійською.... хоча й дякуємо, що не російською ))
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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