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На ринку «доповненого
людства» Європи аналітики...

На ринку «доповненого людства» Європи аналітики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:39

На ринку «доповненого людства» Європи аналітики...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія International Data Corporation (IDC) оприлюднила прогноз по так званому ринку «доповненого людства» (Augmented Humanity) в Європі до середини поточного десятиліття.

Дивися повний текст На ринку «доповненого людства» Європи аналітики передбачили бурхливе зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:39

"ринок" античипувальників також зросте дай боже )))
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:44

  Tamagoch написав:"ринок" античипувальників також зросте дай боже )))

луддиты были, есть и будут - их место в истории также понятно :D
Shaman
 
Повідомлень: 1133
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