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На ринку «доповненого людства» Європи аналітики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лип, 2021 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Компанія International Data Corporation (IDC) оприлюднила прогноз по так званому ринку «доповненого людства» (Augmented Humanity) в Європі до середини поточного десятиліття.
Дивися повний текст На ринку «доповненого людства» Європи аналітики передбачили бурхливе зростання
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R2
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:39
"ринок" античипувальників також зросте дай боже )))
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Tamagoch
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:44
Tamagoch написав:
"ринок" античипувальників також зросте дай боже )))
луддиты были, есть и будут - их место в истории также понятно
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Shaman
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