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Громадяни яких країн отримують
частину від продажу...

Громадяни яких країн отримують частину від продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:47

Громадяни яких країн отримують частину від продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі країни успішно діляться зі своїми громадянами часткою від продажу національних багатств.

Дивися повний текст Громадяни яких країн отримують частину від продажу національних багатств (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 11:47

А когда кончатся природные богатства, эти "будушие поколения" смогут есть деньги из "фондов будущих поколений"
yurii_kruhlov
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