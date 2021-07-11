Деякі країни успішно діляться зі своїми громадянами часткою від продажу національних багатств.
Дивися повний текст Громадяни яких країн отримують частину від продажу національних багатств (інфографіка).
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Додано: Нед 18 лип, 2021 11:47
Громадяни яких країн отримують частину від продажу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Громадяни яких країн отримують частину від продажу національних багатств (інфографіка).
Додано: Нед 18 лип, 2021 11:47
А когда кончатся природные богатства, эти "будушие поколения" смогут есть деньги из "фондов будущих поколений"
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:30
Re: Громадяни яких країн отримують частину від продажу...
Ну почему так примитивно.. они пока есть богатства купят вашу землю, фабрики и заводы, клерков и чинуш и вас с потрохами.. и вы потом будете на них пахать пожизненно на их будущие поколения.. ну за исключением страны агрессора.. там настроят баблопильных армато- искандеров.. а потом будут драться в очередях за жратву - гуманитарку от рептилоидов )... вспоминя про вЯличиеи дедовАявателей с ленд-лизной тушонкой.
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