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Що робити, якщо роботодавець
готується вас звільнити:...

Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:15

Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити:...

Пропонуємо до обговорення:
З цієї ситуації є два виходи. Головне — вирішити, який з них вам підходить.

Дивися повний текст Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити: поради експертів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 14:16

Как бы странно это не звучало - надо сразу готовиться к увольнению, и откладывать часть денег с зарплаты в "заначку" (или на депозит). Чтоб в случае внезапного увольнения не остаться с нулём в кармане - а иметь денежный запас на полгода вперёд....
Sanyok77
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