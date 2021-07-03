З цієї ситуації є два виходи. Головне — вирішити, який з них вам підходить.
Дивися повний текст Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити: поради експертів.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 14:15
Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити: поради експертів.
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:16
Как бы странно это не звучало - надо сразу готовиться к увольнению, и откладывать часть денег с зарплаты в "заначку" (или на депозит). Чтоб в случае внезапного увольнения не остаться с нулём в кармане - а иметь денежный запас на полгода вперёд....
Додано: Нед 18 лип, 2021 14:44
хорошего работника не когда не хотят уволить - она сам увольняется или остается , вывод - быть лучшим работником !
Додано: Нед 18 лип, 2021 16:46
Re: Що робити, якщо роботодавець готується вас звільнити:...
Надо стараться работать и все будет хорошо
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