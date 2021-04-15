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Крипта стала першою інвестицією серед 45% молодих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лип, 2021 15:39
Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта була першою інвестицією серед майже половини жителів Великої Британії у віці від 18 до 29 років.
Дивися повний текст Крипта стала першою інвестицією серед 45% молодих жителів Великобританії (опитування)
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Додано: Нед 18 лип, 2021 15:39
А теперь кусают себе локти, когда крипта упала)
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straponesa
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