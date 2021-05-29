Невирішена проблема з розмитненням понад 150 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією опинилася в полі зору підприємливих "рішал".
Дивися повний текст Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито нову шахрайську схему.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 21:28
Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито...
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Дивися повний текст Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито нову шахрайську схему.
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