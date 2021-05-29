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Власників «єврономерів»
підставляють на штрафи: розкрито...

Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:28

Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито...

Пропонуємо до обговорення:
Невирішена проблема з розмитненням понад 150 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією опинилася в полі зору підприємливих "рішал".

Дивися повний текст Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито нову шахрайську схему.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:28

Беда)
Бляхеров ждёт раскулачивание.
straponesa
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