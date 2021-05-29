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Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 18 лип, 2021 21:28
Пропонуємо до обговорення:
Невирішена проблема з розмитненням понад 150 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією опинилася в полі зору підприємливих "рішал".
Дивися повний текст Власників «єврономерів» підставляють на штрафи: розкрито нову шахрайську схему
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Додано: Нед 18 лип, 2021 21:28
Беда)
Бляхеров ждёт раскулачивание.
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