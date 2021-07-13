Президент Володимир Зеленський підписав закон про одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про податкову амністію.
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Додано: Нед 18 лип, 2021 21:40
Зеленський підписав закон про податкову амністію
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Дивися повний текст Зеленський підписав закон про податкову амністію.
Додано: Нед 18 лип, 2021 21:40
Аж удивительно: где все те эксперты по зраде?
Ну и честно говоря приятно удивлен текстом который проговаривает основные моменты закона, а не как обычно широкими мазками загоняет всех в "повторную уплату налогов".
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