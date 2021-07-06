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Київ в разі локдауну поверне
перепустки на транспорт....

Київ в разі локдауну поверне перепустки на транспорт....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 06:28

Київ в разі локдауну поверне перепустки на транспорт....

Пропонуємо до обговорення:
Київ почав підготовку до нової хвилі коронавірусу.

Дивися повний текст Київ в разі локдауну поверне перепустки на транспорт. Вони будуть електронними.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 06:28

Долго еще будут кошмарить людей? Когда идет сезон гриппа и отделения пульмонологии переполнены можно было тоже так издеваться.
LOKY
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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