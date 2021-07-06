Київ почав підготовку до нової хвилі коронавірусу.
Дивися повний текст Київ в разі локдауну поверне перепустки на транспорт. Вони будуть електронними.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 06:28
Київ в разі локдауну поверне перепустки на транспорт....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ в разі локдауну поверне перепустки на транспорт. Вони будуть електронними.
Додано: Пон 19 лип, 2021 06:28
Долго еще будут кошмарить людей? Когда идет сезон гриппа и отделения пульмонологии переполнены можно было тоже так издеваться.
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