RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Peugeot з 2025 року припинить
випускати автомобілі з ДВЗ

Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 07:27

Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія повністю перейде на гібридні та електричні силові установки.

Дивися повний текст Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94549
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 07:27

Японці, корейці, китайці подякують за такий подарунок.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 10.06.19
Подякував: 65 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 07:29

Re: Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ

Журна*листы не глядя копипастят бред
Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ
...Французька компанія повністю перейде на гібридні та електричні силові установки.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 19 лип, 2021 07:32, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 627 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 07:31

  unicdima написав:Японці, корейці, китайці подякують за такий подарунок.

И есть слабый шанс переноса производства гибридов и просто ДВС авто в страны восточнее.... и может быть даже в Украину. :roll:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 627 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінилися ціни на продукти і комуналку від початку року
R2 » Вів 13 лип, 2021 16:12
1 90
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лип, 2021 16:12
livs375
Кому підвищать пенсії з 2022 року
R2 » Пон 12 лип, 2021 12:09
1 234
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лип, 2021 12:09
kitpick25
До кінця року в світі буде мільярд смартфонів з...
R2 » Суб 03 лип, 2021 08:27
2 248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лип, 2021 09:26
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33302)
19.07.2021 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.