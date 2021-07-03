Французька компанія повністю перейде на гібридні та електричні силові установки.
Дивися повний текст Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 07:27
Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ.
Додано: Пон 19 лип, 2021 07:29
Re: Peugeot з 2025 року припинить випускати автомобілі з ДВЗ
Журна*листы не глядя копипастят бред
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Пон 19 лип, 2021 07:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 19 лип, 2021 07:31
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