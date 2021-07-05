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Підуть по домівках: на перевірку
одержувачів субсидій та...

Підуть по домівках: на перевірку одержувачів субсидій та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 08:52

Підуть по домівках: на перевірку одержувачів субсидій та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні готують масштабні перевірки одержувачів соціальної допомоги.

Дивися повний текст Підуть по домівках: на перевірку одержувачів субсидій та допомог хочуть відправити інспекторів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 08:52

Под видом инспекторов могут ходить грабители. Липовое удостоверение можно изготовить с помощью оргтехники.
avk
 
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Давно пора не проверять а отметить.
vesnavesnavesna2019
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