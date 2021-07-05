В Україні готують масштабні перевірки одержувачів соціальної допомоги.
Дивися повний текст Підуть по домівках: на перевірку одержувачів субсидій та допомог хочуть відправити інспекторів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лип, 2021 08:52
Підуть по домівках: на перевірку одержувачів субсидій та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підуть по домівках: на перевірку одержувачів субсидій та допомог хочуть відправити інспекторів.
Додано: Пон 19 лип, 2021 08:52
Под видом инспекторов могут ходить грабители. Липовое удостоверение можно изготовить с помощью оргтехники.
|