Українцям з 1 серпня змінять не лише тарифи на електроенергію, а й всю систему оплати за е/е.
Дивися повний текст Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії, економія.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 09:12
Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії, економія.
Додано: Пон 19 лип, 2021 09:12
а до ваших зеленых деяний не так было? только цифры были адекватные. новаторы хреновы
Додано: Пон 19 лип, 2021 09:33
Re: Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,.
Боятся даже за пару недель озвучить цену,и самое важное,хоть бы одна морда вышла и обьяснила причину подорожания,с полной раскладкой по тарифу.
Не так раздражает подорожание как всеобщее молчание о надобности такого шага.
Додано: Пон 19 лип, 2021 09:35
Додано: Пон 19 лип, 2021 09:37
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