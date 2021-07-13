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Тарифи на електрику змінять з
1 серпня: ціни, сценарії,...

Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 09:12

Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

Пропонуємо до обговорення:
Українцям з 1 серпня змінять не лише тарифи на електроенергію, а й всю систему оплати за е/е.

Дивися повний текст Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії, економія.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 09:12

а до ваших зеленых деяний не так было? только цифры были адекватные. новаторы хреновы
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 09:33

Re: Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,.

Боятся даже за пару недель озвучить цену,и самое важное,хоть бы одна морда вышла и обьяснила причину подорожания,с полной раскладкой по тарифу.
Не так раздражает подорожание как всеобщее молчание о надобности такого шага.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 09:35

  AlexMotel написав:Боятся даже за пару недель озвучить цену,и самое важное,хоть бы одна морда вышла и обьяснила причину подорожания,с полной раскладкой по тарифу.
Не так раздражает подорожание как всеобщее молчание о надобности такого шага.

"Просто очень деньги нужны".
"Инвесторы" требуют
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 09:37

  AlexMotel написав:Боятся даже за пару недель озвучить цену,и самое важное,хоть бы одна морда вышла и обьяснила причину подорожания,с полной раскладкой по тарифу.
Не так раздражает подорожание как всеобщее молчание о надобности такого шага.
ощущение что там наверху крыша поехала.
vitaliian
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