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Джефф Безос пожертвував $200
млн перед польотом у космос

Джефф Безос пожертвував $200 млн перед польотом у космос
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 09:37

Джефф Безос пожертвував $200 млн перед польотом у космос

Пропонуємо до обговорення:
Найбагатша людина світу, засновник інтернет-гіганта Amazon Джефф Безос пожертвував Смітсонівському інституту $200 млн перед польотом у космос.

Дивися повний текст Джефф Безос пожертвував $200 млн перед польотом у космос.
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