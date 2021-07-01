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Співробітники Apple погрожують звільненням через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 лип, 2021 11:53
Пропонуємо до обговорення:
Близько 80 співробітників Apple написали лист керівництву компанії із закликом дати їм можливість самостійно визначати формат роботи - віддалено чи в офісі.
Дивися повний текст Співробітники Apple погрожують звільненням через відсутність віддаленої роботи
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Додано: Пон 19 лип, 2021 11:53
..с жиру скачут!!...незаменимых нет, уйдут старые, прийдет молодежь - активная и креативная.. и ... - менее затратная, покольку еще "не вошла во вкус" ...
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