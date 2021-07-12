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Чи можуть держвиконавці забрати
квартиру за несплату...

Чи можуть держвиконавці забрати квартиру за несплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 13:36

Чи можуть держвиконавці забрати квартиру за несплату...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен українець — споживач житлово-комунальних послуг.

Дивися повний текст Чи можуть держвиконавці забрати квартиру за несплату комуналки.
R2
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