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У «Прозорро» назвали найбільш
вдалі закупівлі червня:...

У «Прозорро» назвали найбільш вдалі закупівлі червня:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 15:47

У «Прозорро» назвали найбільш вдалі закупівлі червня:...

Пропонуємо до обговорення:
Держпідприємство "Прозорро" виділило п'ять найуспішніших закупівель за підсумками червня цього року.

Дивися повний текст У «Прозорро» назвали найбільш вдалі закупівлі червня: хто заощадив більше держкоштів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 15:47

яка економія? не смішіть.... велика кількість учасників - ФОПи-прокладки-перекупи, мало хто продає за ринковою ціною, тому за пропонований бюджет купується товар нижчої якості або гіршим набором параметрів, головне щоб вписувалося в умови тендеру.... а там вже все прописано як треба )

висока економія коштів - це купити те саме на "розетці" у приватному порядку, я ще не бачив, щоб на держзапупівлю пропонували ціну конкурентну не тільки на прозорро, а й на загальному ринку... в нас такий менталітет - якщо бюджет, то треба дерти по повній, ніхто не думає, що в себе та своїх дітей дере насправді...

отож, то все профанація, а не економія.... погляньте, хто продає на Прозорро - жодного відомого дістриб'ютора чи реселлера, в них лише беруть, щоб перепродавати на майданчику - робота великої доданої вартості, що тут казати
Tamagoch
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