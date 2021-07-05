Держпідприємство "Прозорро" виділило п'ять найуспішніших закупівель за підсумками червня цього року.
Дивися повний текст У «Прозорро» назвали найбільш вдалі закупівлі червня: хто заощадив більше держкоштів.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 15:47
У «Прозорро» назвали найбільш вдалі закупівлі червня:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Прозорро» назвали найбільш вдалі закупівлі червня: хто заощадив більше держкоштів.
Додано: Пон 19 лип, 2021 15:47
яка економія? не смішіть.... велика кількість учасників - ФОПи-прокладки-перекупи, мало хто продає за ринковою ціною, тому за пропонований бюджет купується товар нижчої якості або гіршим набором параметрів, головне щоб вписувалося в умови тендеру.... а там вже все прописано як треба )
висока економія коштів - це купити те саме на "розетці" у приватному порядку, я ще не бачив, щоб на держзапупівлю пропонували ціну конкурентну не тільки на прозорро, а й на загальному ринку... в нас такий менталітет - якщо бюджет, то треба дерти по повній, ніхто не думає, що в себе та своїх дітей дере насправді...
отож, то все профанація, а не економія.... погляньте, хто продає на Прозорро - жодного відомого дістриб'ютора чи реселлера, в них лише беруть, щоб перепродавати на майданчику - робота великої доданої вартості, що тут казати
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