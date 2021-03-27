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Не 7700: У Мінфіні
відхрестилися від обіцяного...

Не 7700: У Мінфіні відхрестилися від обіцяного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:11

Не 7700: У Мінфіні відхрестилися від обіцяного...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн у 2022 році.

Дивися повний текст Не 7700: У Мінфіні відхрестилися від обіцяного підвищення мінімалки наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:13

На кой *ер такие "повышения" когда цены в магазинах, тарифы и коммуналка взлетают сразу до небес после этого? Вы кого на****ь хотите этими "повышениями"? Это называется вынять из чужого кармана (конечно же не своего) и переложить в другой. "Повышатели" хе*****ы.
demon0983886848
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