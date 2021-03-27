У Міністерстві фінансів спростували інформацію про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7700 грн у 2022 році.
Дивися повний текст Не 7700: У Мінфіні відхрестилися від обіцяного підвищення мінімалки наступного року.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 16:11
Не 7700: У Мінфіні відхрестилися від обіцяного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не 7700: У Мінфіні відхрестилися від обіцяного підвищення мінімалки наступного року.
Додано: Пон 19 лип, 2021 16:13
На кой *ер такие "повышения" когда цены в магазинах, тарифы и коммуналка взлетают сразу до небес после этого? Вы кого на****ь хотите этими "повышениями"? Это называется вынять из чужого кармана (конечно же не своего) и переложить в другой. "Повышатели" хе*****ы.
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