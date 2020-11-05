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Катерина Артюх: відпочинок у
Туреччині та Єгипті. Що...

Катерина Артюх: відпочинок у Туреччині та Єгипті. Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:12

Катерина Артюх: відпочинок у Туреччині та Єгипті. Що...

Пропонуємо до обговорення:
Пляжі Туреччини та Єгипту займають провідні позиції серед курортних напрямків куди летять українці у свої відпустки.

Дивися повний текст Катерина Артюх: відпочинок у Туреччині та Єгипті. Що потрібно пам'ятати тим, хто збирається у відпустку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:12

Насчёт страховки это бред.Должен был лететь в Дубай один 20 декабря 2020г.в 22час.30мин.из Борисполя. Выехал с Полтавы на рейсовом автобусе Харьков-Киев.По дороге начались приступы почечной колики.Дотерпел до Борисполя и провел ночь на лавке возле аптеки и медпункта.Приезжали скорые кололи обезбаливали.От туалета не отходил.Тур на неделю 22500 грв.Страховка от невыезда как объяснили в турагенстве 5% удержание.Тягучка была ровно до 20 февраля 2021г.получил на карточку 16000грв.Минус 6500грв.вот и 5% а на самом деле все 30% минус..так что страховка это как в автомобиле для ГАИ бывшего бумажка.Не дай Бог заболеть перед вылетом или тест положительный да ещё семья.Кранты всем деньгам это точно.
arabic_dubai
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