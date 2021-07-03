Київських ремонтників доріг оштрафували майже на 43 млн грн
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Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету (АМКУ) оштрафувала "ВЛД Груп" і Будівельно-енергетичну компанію – 16 через "розіграш" тендерів на ремонт доріг і аварійних ділянок тепломереж у Києві вартістю 140 млн грн.