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Київських ремонтників доріг
оштрафували майже на 43 млн грн

Київських ремонтників доріг оштрафували майже на 43 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:18

Київських ремонтників доріг оштрафували майже на 43 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету (АМКУ) оштрафувала "ВЛД Груп" і Будівельно-енергетичну компанію – 16 через "розіграш" тендерів на ремонт доріг і аварійних ділянок тепломереж у Києві вартістю 140 млн грн.

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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 16:18

«Но почему-то этого не увидели сами заказчики: УЖКХ Шевченковской РГА и КП „Киевтеплоэнерго“Зображення
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