Влада Туреччини може закрити кордони для іноземних туристів у разі погіршення епідемічної ситуації на тлі поширення агресивного індійського штаму коронавірусу.
Дивися повний текст Туреччина може закрити кордони для туристів.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 20:50
Туреччина може закрити кордони для туристів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туреччина може закрити кордони для туристів.
Додано: Пон 19 лип, 2021 20:50
Турция то закроет а сколько наших туристов этого вируса Дельта понавозят к нам? У керманычей то интеллекта не хватит на первентивные действия.. да и Турция привита не в пример лучше чем мы..отдохнул в Турции привез ковид = убил старика.
Додано: Пон 19 лип, 2021 22:34
Re: Туреччина може закрити кордони для туристів
Додано: Вів 20 лип, 2021 07:37
Re: Туреччина може закрити кордони для туристів
Может закрыть - закрывайте, потом открывайте. Играться будут до 2025 года, пока 60-75% не прокачают по ветеренарной процедуре.
Додано: Вів 20 лип, 2021 10:39
Всё конечно классно, хорошо но от штамма "дельта" к сожалению прививок нет, на данный момент.
Додано: Вів 20 лип, 2021 11:54
Экономику угробят полностью из-за разновидности гриппа.Ковид далеко не самая страшная проблема,даже в медицине.Раздуть можно всё что угодно.
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:26
Сколько человек от Ковида умерло в 2020 году?20 тыс официально.Всего в Украине умирает в год около 500 тыс человек.Смертность у нас колоссальная.Онкология,сердечные болезни.Их что,нельзя уменьшить?Большинство больных онкологией умирает из-за того,что банально нет денег на лечение..Об этом никто не кричит,и как бы нет проблемы.
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:58
Re: Туреччина може закрити кордони для туристів
Додано: Вів 20 лип, 2021 22:01
Re: Туреччина може закрити кордони для туристів
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