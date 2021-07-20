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Туреччина може закрити
кордони для туристів

Туреччина може закрити кордони для туристів
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  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 20:50

Туреччина може закрити кордони для туристів

Пропонуємо до обговорення:
Влада Туреччини може закрити кордони для іноземних туристів у разі погіршення епідемічної ситуації на тлі поширення агресивного індійського штаму коронавірусу.

Дивися повний текст Туреччина може закрити кордони для туристів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 20:50

Турция то закроет а сколько наших туристов этого вируса Дельта понавозят к нам? У керманычей то интеллекта не хватит на первентивные действия.. да и Турция привита не в пример лучше чем мы..отдохнул в Турции привез ковид = убил старика.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:34

Re: Туреччина може закрити кордони для туристів

  Джон написав:Турция то закроет а сколько наших туристов этого вируса Дельта понавозят к нам?

Тебе какая разница? Ты ж уже привитый, сидишь дома, заказываешь еду доставкой - заболеть шансы нулевые.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 07:37

Re: Туреччина може закрити кордони для туристів

Может закрыть - закрывайте, потом открывайте. Играться будут до 2025 года, пока 60-75% не прокачают по ветеренарной процедуре.
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 10:39

Всё конечно классно, хорошо но от штамма "дельта" к сожалению прививок нет, на данный момент.
yura-shpak
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 11:54

Экономику угробят полностью из-за разновидности гриппа.Ковид далеко не самая страшная проблема,даже в медицине.Раздуть можно всё что угодно.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:32

Scotch а какая самая страшная проблема в медицине?
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 21:26

Сколько человек от Ковида умерло в 2020 году?20 тыс официально.Всего в Украине умирает в год около 500 тыс человек.Смертность у нас колоссальная.Онкология,сердечные болезни.Их что,нельзя уменьшить?Большинство больных онкологией умирает из-за того,что банально нет денег на лечение..Об этом никто не кричит,и как бы нет проблемы.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 21:58

Re: Туреччина може закрити кордони для туристів

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты ж уже привитый, сидишь дома, заказываешь еду доставкой - заболеть шансы нулевые.
И че ты еще про меня за меня расскажеш?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 22:01

Re: Туреччина може закрити кордони для туристів

  yura-shpak написав:но от штамма "дельта" к сожалению прививок нет, на данный момент.
Вроде Пфайзер хочет через пол года от второй прививки запустить третью с уклоном именно против Дельты.
Джон
 
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