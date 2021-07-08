У Пенсійному фонді утворилася дірка на десятки млрд:...

Додано: Вів 20 лип, 2021 11:20

sopkotomhu написав: Alex2007 написав: «Накопичувальна система передбачає акумуляцію коштів, які не можуть лежати під тягарем неминучої інфляції. Якщо держава бажає знизити навантаження на бюджет, утримувати пенсіонерів (з прогнозованим зростанням пенсій), поліпшити макроекономічні показники і, врешті – решт, наситити економіку грошима — то вона зобов’язана трансформувати Пенсійний фонд в інвестиційну керуючу компанію» , — підсумував Філіппов.



Важно еще не ставить во главу управления этой компанией таких патриотично настроеных ребят как Гонтаревы, Коболевы, Витренки и прочих подобных. Важно еще не ставить во главу управления этой компанией таких патриотично настроеных ребят как Гонтаревы, Коболевы, Витренки и прочих подобных.

правильно надо ставить гопников киву, клоунов и прочую шваль ))) правильно надо ставить гопников киву, клоунов и прочую шваль )))

ну может кому-то и проффесор Кива и клоуны сгодятся - эти ребята это уже другая крайность одной проблемы.Но. поубивать половину банок, "поспособствовать" обеднению людей в 2014-2015 году, поднять тарифы людям, а себе премии и рассказывать какие они крутые реформаторы - на это много ума не нужно.п.с. Включил случайно на днях один информационный канал, вижу пан Витренко сидит в студии - и угадайте что я услышал из его уст в первую случайную минуту его прослушивания - "Путин" - переключил к ипеням, надоело. Эти стрелки проканывали 5 лет назад, а сейчас есть вполне материальные причины и вполне конкретные люди-соучасники большого дерибана;А вообще начинает казаться, что если чиновник сто раз в день не озвучит эту фамилию (Пу) вслух - его день прожит зря .