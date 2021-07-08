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У Пенсійному фонді утворилася
дірка на десятки млрд:...

У Пенсійному фонді утворилася дірка на десятки млрд:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:26

У Пенсійному фонді утворилася дірка на десятки млрд:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні борг Пенсійного фонду держбюджету становить понад 70 млрд грн.

Дивися повний текст У Пенсійному фонді утворилася дірка на десятки млрд: рішення від експерта.
R2
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Браво
konstantin-s
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:36

Re: У Пенсійному фонді утворилася дірка на десятки млрд:...

«Накопичувальна система передбачає акумуляцію коштів, які не можуть лежати під тягарем неминучої інфляції. Якщо держава бажає знизити навантаження на бюджет, утримувати пенсіонерів (з прогнозованим зростанням пенсій), поліпшити макроекономічні показники і, врешті – решт, наситити економіку грошима — то вона зобов’язана трансформувати Пенсійний фонд в інвестиційну керуючу компанію», — підсумував Філіппов.

Важно еще не ставить во главу управления этой компанией таких патриотично настроеных ребят как Гонтаревы, Коболевы, Витренки и прочих подобных.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 07:41

Вот не реклама, но посмотрите ролик на Ютубе от Варламова - по налогам, по накоплениям, и пенсиям...
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 10:28

  Alex2007 написав:
«Накопичувальна система передбачає акумуляцію коштів, які не можуть лежати під тягарем неминучої інфляції. Якщо держава бажає знизити навантаження на бюджет, утримувати пенсіонерів (з прогнозованим зростанням пенсій), поліпшити макроекономічні показники і, врешті – решт, наситити економіку грошима — то вона зобов’язана трансформувати Пенсійний фонд в інвестиційну керуючу компанію», — підсумував Філіппов.

Важно еще не ставить во главу управления этой компанией таких патриотично настроеных ребят как Гонтаревы, Коболевы, Витренки и прочих подобных.

правильно надо ставить гопников киву, клоунов и прочую шваль )))
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 11:20

  sopkotomhu написав:
  Alex2007 написав:
«Накопичувальна система передбачає акумуляцію коштів, які не можуть лежати під тягарем неминучої інфляції. Якщо держава бажає знизити навантаження на бюджет, утримувати пенсіонерів (з прогнозованим зростанням пенсій), поліпшити макроекономічні показники і, врешті – решт, наситити економіку грошима — то вона зобов’язана трансформувати Пенсійний фонд в інвестиційну керуючу компанію», — підсумував Філіппов.

Важно еще не ставить во главу управления этой компанией таких патриотично настроеных ребят как Гонтаревы, Коболевы, Витренки и прочих подобных.

правильно надо ставить гопников киву, клоунов и прочую шваль )))


Зображення

:D ну может кому-то и проффесор Кива и клоуны сгодятся - эти ребята это уже другая крайность одной проблемы.

Но. поубивать половину банок, "поспособствовать" обеднению людей в 2014-2015 году, поднять тарифы людям, а себе премии и рассказывать какие они крутые реформаторы - на это много ума не нужно.
п.с. Включил случайно на днях один информационный канал, вижу пан Витренко сидит в студии - и угадайте что я услышал из его уст в первую случайную минуту его прослушивания - "Путин" - переключил к ипеням, надоело. Эти стрелки проканывали 5 лет назад, а сейчас есть вполне материальные причины и вполне конкретные люди-соучасники большого дерибана;
А вообще начинает казаться, что если чиновник сто раз в день не озвучит эту фамилию (Пу) вслух - его день прожит зря .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:08

Наклонить всё начальство за прошлые 20 лет!!!!
И найдутся деньги с лихвой!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:35

  mapamapa написав:Наклонить всё начальство за прошлые 20 лет!!!!
И найдутся деньги с лихвой!!!


А вот и свидетели секты "Отобрать и поделить" подтянулись.... Чуть больше 100 лет назад проходили уже это... И что???????
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 15:43

  mapamapa написав:Наклонить всё начальство за прошлые 20 лет!!!!
И найдутся деньги с лихвой!!!


Прораба Валисилича тоже будем наклонять? Он тоже начальство как-никак. У него радикулит, геморрой и внуки. Нехорошо.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 22:18

Вообще-то госбюджет, платит за судей,прокуроров, всех госбюджетников, депутатов, которые, как првило, получают пенсии не по общим, а превилигерванным законам, поэтому это не субсидии...
laa1999
 
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