У Пенсійному фонді утворилася дірка на десятки млрд:...

Що ви кажете??? Не може бути!!!
В нас же мінімальна зарплатня збільшується ледве не щомісяця!
Одже, й відрахування в ПФ має збульшуватись!
Чи ЗЄ нас обманує? Та не може бути...
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Додано: Сер 21 лип, 2021 22:16
Що ви кажете??? Не може бути!!!
В нас же мінімальна зарплатня збільшується ледве не щомісяця!
Одже, й відрахування в ПФ має збульшуватись!
Чи ЗЄ нас обманує? Та не може бути...
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