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У Пенсійному фонді утворилася
дірка на десятки млрд:...

У Пенсійному фонді утворилася дірка на десятки млрд:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:16

Що ви кажете??? Не може бути!!!
В нас же мінімальна зарплатня збільшується ледве не щомісяця!
Одже, й відрахування в ПФ має збульшуватись!
Чи ЗЄ нас обманує? Та не може бути... :)
alt402
 
Повідомлень: 190
З нами з: 10.12.14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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