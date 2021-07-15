У Києві 19 липня пройшла акція протесту торговців найстарішого столичного ринку Житній.
Дивися повний текст Кличко здасть в оренду частину найстарішого ринку Києва.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 22:35
Кличко здасть в оренду частину найстарішого ринку Києва
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Дивися повний текст Кличко здасть в оренду частину найстарішого ринку Києва.
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