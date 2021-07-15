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Кличко здасть в оренду частину
найстарішого ринку Києва

Кличко здасть в оренду частину найстарішого ринку Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:35

Кличко здасть в оренду частину найстарішого ринку Києва

Пропонуємо до обговорення:
У Києві 19 липня пройшла акція протесту торговців найстарішого столичного ринку Житній.

Дивися повний текст Кличко здасть в оренду частину найстарішого ринку Києва.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:35

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