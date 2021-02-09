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У Малайзії поліція розчавила
катком обладнання для...

У Малайзії поліція розчавила катком обладнання для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:45

У Малайзії поліція розчавила катком обладнання для...

Пропонуємо до обговорення:
Поліція Малайзії показала відео знищення обладнання нелегальної майнінгової ферми.

Дивися повний текст У Малайзії поліція розчавила катком обладнання для майнінгу на $1,6 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 22:46

Пахнет звездежом. Потратили энергии на 1.9 млн. Крипты получили минимум (вряд ли отобрали всё, что произвели) на 408 млн. Смысл при таком КПД воровать?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 10:00

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