Поліція Малайзії показала відео знищення обладнання нелегальної майнінгової ферми.
Дивися повний текст У Малайзії поліція розчавила катком обладнання для майнінгу на $1,6 млн.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 22:45
У Малайзії поліція розчавила катком обладнання для...
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Дивися повний текст У Малайзії поліція розчавила катком обладнання для майнінгу на $1,6 млн.
Додано: Пон 19 лип, 2021 22:46
Пахнет звездежом. Потратили энергии на 1.9 млн. Крипты получили минимум (вряд ли отобрали всё, что произвели) на 408 млн. Смысл при таком КПД воровать?
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