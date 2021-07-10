Військово-морські сили Збройних сил України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.
Дивися повний текст Українська армія отримала перший турецький ударний безпілотник Bayraktar (фото).
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Додано: Вів 20 лип, 2021 00:14
Українська армія отримала перший турецький ударний...
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Дивися повний текст Українська армія отримала перший турецький ударний безпілотник Bayraktar (фото).
Додано: Вів 20 лип, 2021 07:31
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