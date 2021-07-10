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Українська армія отримала
перший турецький ударний...

Українська армія отримала перший турецький ударний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 00:14

Українська армія отримала перший турецький ударний...

Пропонуємо до обговорення:
Військово-морські сили Збройних сил України отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2.

Дивися повний текст Українська армія отримала перший турецький ударний безпілотник Bayraktar (фото).
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anton_gms
 
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  anton_gms написав:Ещё 200 таких самолётов и будем спать спокойней.

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wild2006
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