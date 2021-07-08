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Китай виводить цифровий
юань на новий рівень: які...

Китай виводить цифровий юань на новий рівень: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 07:39

Китай виводить цифровий юань на новий рівень: які...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський центробанк був одним із перших, хто почав працювати над створення національної цифрової валюти.

Дивися повний текст Китай виводить цифровий юань на новий рівень: які можливості отримають іноземці.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 07:40

Китай - это уже не хайпово. Их сильно много. Нам их проблемы зачем? Потом решать "китайский вопрос"...
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