Китайський центробанк був одним із перших, хто почав працювати над створення національної цифрової валюти.
Дивися повний текст Китай виводить цифровий юань на новий рівень: які можливості отримають іноземці.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 07:39
Китай виводить цифровий юань на новий рівень: які...
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Дивися повний текст Китай виводить цифровий юань на новий рівень: які можливості отримають іноземці.
Додано: Вів 20 лип, 2021 07:40
Китай - это уже не хайпово. Их сильно много. Нам их проблемы зачем? Потом решать "китайский вопрос"...
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