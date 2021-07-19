Схоже, що американський мільярдер Воррен Баффет знову зробив дуже вигідну інвестицію, яка може принести його компанії 60% прибутку.
Дивися повний текст Воррен Баффет може заробити сотні мільярдів завдяки збитковому стартапу.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 08:28
Воррен Баффет може заробити сотні мільярдів завдяки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Воррен Баффет може заробити сотні мільярдів завдяки збитковому стартапу.
Додано: Вів 20 лип, 2021 08:29
Если стартапу удастся остаться на таком же уровне уже в статусе публичной компании, то активы Berkshire будут стоить почти 480 миллионов долларов.
А сотни миллиардов где?
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