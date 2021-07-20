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Скільки коштує прийняти гарячу
ванну в Україні (інфографіка)

Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 08:42

Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти порахували, у скільки обійдеться повна гаряча ванна в обласних центрах країни.

Дивися повний текст Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 08:43

Какой отвод холодной воды в частном секторе?Какие затраты несет по этому отведению поставщик?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 09:22

  sena_2008atp написав:Какой отвод холодной воды в частном секторе?Какие затраты несет по этому отведению поставщик?

В частном секторе тоже бывает канализация :)
А там где нет отвода -- обычно нет и "привода" -- поэтому вопрос ниочем...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 10:16

Я только что прочел :?: ничего не понял :? мне последнее время аж глазам больно читать то, что постит финанс юа, особенно когда вижу такие заглавия статей как предыдущая статья на главной с названием
Уоррен Баффет может заработать сотни миллиардов благодаря убыточному стартапу
, хотя в самой статье речь идет о миллионах.

В Одессе уже лет 15 нет централизованной подачи горячей воды, хочешь горячую воду ставь в квартире/доме котел, колонку, бойлер или по старинке грей воду в ведрах на плите. Мне вот интересно, по какой методике и каким способом подогрева воды из выше перечисленных мной они высчитали, что- "Дешевле всего принять ванну в Одессе – 12,02 грн.".
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:11

это цена за 1 куб. принять ванну где то 1000 гривен. Пишете ерунду. Финансы вообще хоть проверяйте что публикуете.
bogdan2019
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:22

Шановні Михалыч, bogdan2019 за матеріалами Слово і Діло.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 21:13

Блин, кубическими литрами они измеряют. Думал, опечатка - так не один раз написали...
Direct
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 21:43

Re: Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфограф

Статья о непозволительной роскоши - ванна в Украине не для пересичного. :)
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 22:39

  sena_2008atp написав:Какой отвод холодной воды в частном секторе?Какие затраты несет по этому отведению поставщик?


Точно такие же как и облгазы на транспортировку газа, но платежки то приходят. Не понимаю только свет и воду телепортируют что-ли к потребителю, можно ж столько бабла было поднять на благо избранных :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 22:46

  Direct написав:Блин, кубическими литрами они измеряют. Думал, опечатка - так не один раз написали...

Просто статью житель шестимерного пространства писал :mrgreen: Тут много просачивается статей из миров с непривычной физикой.
moveton
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