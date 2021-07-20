Журналісти порахували, у скільки обійдеться повна гаряча ванна в обласних центрах країни.
Дивися повний текст Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфографіка).
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Додано: Вів 20 лип, 2021 08:42
Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфографіка).
Додано: Вів 20 лип, 2021 08:43
Какой отвод холодной воды в частном секторе?Какие затраты несет по этому отведению поставщик?
Додано: Вів 20 лип, 2021 09:22
Додано: Вів 20 лип, 2021 10:16
Я только что прочел ничего не понял мне последнее время аж глазам больно читать то, что постит финанс юа, особенно когда вижу такие заглавия статей как предыдущая статья на главной с названием
, хотя в самой статье речь идет о миллионах.
В Одессе уже лет 15 нет централизованной подачи горячей воды, хочешь горячую воду ставь в квартире/доме котел, колонку, бойлер или по старинке грей воду в ведрах на плите. Мне вот интересно, по какой методике и каким способом подогрева воды из выше перечисленных мной они высчитали, что- "Дешевле всего принять ванну в Одессе – 12,02 грн.".
Додано: Вів 20 лип, 2021 14:11
это цена за 1 куб. принять ванну где то 1000 гривен. Пишете ерунду. Финансы вообще хоть проверяйте что публикуете.
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:13
Блин, кубическими литрами они измеряют. Думал, опечатка - так не один раз написали...
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:43
Re: Скільки коштує прийняти гарячу ванну в Україні (інфограф
Статья о непозволительной роскоши - ванна в Украине не для пересичного.
Додано: Вів 20 лип, 2021 22:39
Точно такие же как и облгазы на транспортировку газа, но платежки то приходят. Не понимаю только свет и воду телепортируют что-ли к потребителю, можно ж столько бабла было поднять на благо избранных
Додано: Вів 20 лип, 2021 22:46
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