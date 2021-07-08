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АМКУ розглядає меморандум
Mastercard та Visa щодо...

АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 10:45

АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

Дивися повний текст АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо комісії інтерчейндж.
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Кешбекам гудбай?
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:28

  miltador написав:Кешбекам гудбай?

новим Лексусам у рітейлерських топ-менеджерів привіт
Tamagoch
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