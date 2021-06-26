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Мінімум за останній місяць:
біткойн обвалився нижче 30...

Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 10:57

Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Coindesk.

Дивися повний текст Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 10:57

А кто то ж взял по 60 слушая экспертов.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 18:10

Маск закупился по осени ( и не только биткоином), помог разогнать курс, слил на максимуме и покасики до новых, возможно встреч.
rapyd777
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