Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Coindesk.
Дивися повний текст Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 10:57
Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімум за останній місяць: біткойн обвалився нижче 30 тисяч доларів.
Додано: Вів 20 лип, 2021 18:10
Маск закупился по осени ( и не только биткоином), помог разогнать курс, слил на максимуме и покасики до новых, возможно встреч.
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