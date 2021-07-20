За останній місяць президент, як і обіцяли в ОПУ, знову змінив кілька голів обласних держадміністрацій.
Дивися повний текст Зарплати в регіонах: скільки в червні заробили глави облдержадміністрацій.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 11:37
Зарплати в регіонах: скільки в червні заробили глави...
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Дивися повний текст Зарплати в регіонах: скільки в червні заробили глави облдержадміністрацій.
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