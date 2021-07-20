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Зарплати в регіонах: скільки
в червні заробили глави...

Зарплати в регіонах: скільки в червні заробили глави...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 11:37

Зарплати в регіонах: скільки в червні заробили глави...

Пропонуємо до обговорення:
За останній місяць президент, як і обіцяли в ОПУ, знову змінив кілька голів обласних держадміністрацій.

Дивися повний текст Зарплати в регіонах: скільки в червні заробили глави облдержадміністрацій.
R2
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Интересно чем они занимаются)) полностью бесполезные создания.
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Давите клопов с пролетарской ненавистью.
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