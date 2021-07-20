Про це заявив перший віце-прем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.
Дивися повний текст В Україні один офіційний працівник утримує дві особи, які не працюють — Мінекономіки.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 12:12
В Україні один офіційний працівник утримує дві особи,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні один офіційний працівник утримує дві особи, які не працюють — Мінекономіки.
Додано: Вів 20 лип, 2021 12:12
Днём транспорт забит злыми пенсионерками, которые путешествуют по базарам и едва помещаются на одном сидении ! ))
Додано: Вів 20 лип, 2021 12:22
Якщо врахувати, що на одного працівника, що створює додану вартість, приходиться десь 1,5 "бюджетника", то картина геть сумна(((
Додано: Вів 20 лип, 2021 12:29
Может быть надо начинать со смены дирижеров в консерватории? Может быть хватит издеваться над целым народом?
Додано: Вів 20 лип, 2021 12:54
Похоже, что старое корыто (пенсионный фонд) в Украине уже не работает.
Додано: Вів 20 лип, 2021 13:04
Зате Мінсоцполітики тільки і думає про те, як ощасливити трутнів і туніядців - то збільшити виплати так званим малозабезпеченим які не працюють, пььють і гуляють, то збільшити виплати на дітей таким же трутням, то забезпечити субсидією тих, хто ні копійки не платить податків і т.п. Вже зрівняли мінімальні пенсії тим, хто чесно її заробив і тих, хто не працював або ніколи не платив податки. Як завжди в дураках залишаться законослухняні громадяни, на яких і чиновникам і слугам народу наплювати - головне здерти з них побільше податків для свого хорошого життя і фінансування популізму до виборів
Додано: Вів 20 лип, 2021 14:22
тут логіка проста... 1/3 "годує" 2/3, але голосують саме останні 2/3, бо першим нема коли, треба усіх годувати.... питання, кому врешті будуть догоджати популісти, майже риторичне...
Додано: Вів 20 лип, 2021 15:10
На кого менять предлагаете? -- а то последние лет 30 меняют-меняют, а особой разницы (ну, кроме ухода бандюковича) не наблюдается
Может, всетаки, по классике стоит попробовать: "каждый народ заслуживает" -- вот это все?..
Додано: Вів 20 лип, 2021 16:00
Ересь какая-то. Скажи честно "я не знаю как их вернуть" или "мы их никогда не вернём, давайте исходить их этого". Вот начинают умные слова из ж доставать.
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