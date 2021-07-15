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У Києві пограбували банк.
Жінка кинула в відділення...

У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:55

У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.

Дивися повний текст У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення «коктейль Молотова».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:55

дура маргинальная. так теперь банки не грабят.
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