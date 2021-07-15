Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Києва.
Дивися повний текст У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення «коктейль Молотова».
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Додано: Вів 20 лип, 2021 12:55
У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення...
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Дивися повний текст У Києві пограбували банк. Жінка кинула в відділення «коктейль Молотова».
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