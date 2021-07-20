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Цього тижня в Україні з'явиться
монета, якою не можна...

Цього тижня в Україні з'явиться монета, якою не можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:10

Цього тижня в Україні з'явиться монета, якою не можна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Дивися повний текст Цього тижня в Україні з'явиться монета, якою не можна буде розплатитися (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:10

Финанс, да с чего вы взяли, что этой монетой нельзя расплатиться? Нельзя расплачиваться СУВЕНИРНОЙ продукцией.
Это же -- памятная монета, а не сувенирная. У нее есть номинал -- 5 грн. Согласно п.1.1 Инструкции НБУ №213 "пам’ятні та інвестиційні монети є законним платіжним засобом на території України".

Гоните в шею ваших писак.
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:15

  alter написав:Финанс, да с чего вы взяли, что этой монетой нельзя расплатиться? Нельзя расплачиваться СУВЕНИРНОЙ продукцией.
Это же -- памятная монета, а не сувенирная. У нее есть номинал -- 5 грн. Согласно п.1.1 Инструкции НБУ №213 "пам’ятні та інвестиційні монети є законним платіжним засобом на території України".

Гоните в шею ваших писак.


плюсую! возможно правильнее было бы написать "не целесообразно"....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:16

  alter написав:Финанс, да с чего вы взяли, что этой монетой нельзя расплатиться? Нельзя расплачиваться СУВЕНИРНОЙ продукцией.
Это же -- памятная монета, а не сувенирная. У нее есть номинал -- 5 грн. Согласно п.1.1 Инструкции НБУ №213 "пам’ятні та інвестиційні монети є законним платіжним засобом на території України".

Гоните в шею ваших писак.


плюсую! возможно правильнее было бы написать "не целесообразно"....
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:33

Slon_Nosov, то что нецелесообразно, это точно. Номинал монеты 5 грн, но купить то можно будет минимум за 55 грн.
Сама монетка красивая, и Крым на аверсе тоже хорош :)
alter
 
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