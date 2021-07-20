Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Дивися повний текст Цього тижня в Україні з'явиться монета, якою не можна буде розплатитися (фото).
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Додано: Вів 20 лип, 2021 13:10
Цього тижня в Україні з'явиться монета, якою не можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього тижня в Україні з'явиться монета, якою не можна буде розплатитися (фото).
Додано: Вів 20 лип, 2021 13:10
Финанс, да с чего вы взяли, что этой монетой нельзя расплатиться? Нельзя расплачиваться СУВЕНИРНОЙ продукцией.
Это же -- памятная монета, а не сувенирная. У нее есть номинал -- 5 грн. Согласно п.1.1 Инструкции НБУ №213 "пам’ятні та інвестиційні монети є законним платіжним засобом на території України".
Гоните в шею ваших писак.
Додано: Вів 20 лип, 2021 13:15
плюсую! возможно правильнее было бы написать "не целесообразно"....
Додано: Вів 20 лип, 2021 13:16
плюсую! возможно правильнее было бы написать "не целесообразно"....
Додано: Вів 20 лип, 2021 13:33
Slon_Nosov, то что нецелесообразно, это точно. Номинал монеты 5 грн, но купить то можно будет минимум за 55 грн.
Сама монетка красивая, и Крым на аверсе тоже хорош
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