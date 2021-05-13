В Україні запустили сонячну електростанцію (СЕС), яка не використовує "зелений" тариф.
Дивися повний текст З'явилася сонячна електростанція без «зеленого» тарифу.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 13:10
З'явилася сонячна електростанція без «зеленого» тарифу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З'явилася сонячна електростанція без «зеленого» тарифу.
Додано: Вів 20 лип, 2021 13:15
То, о чем я говорил, с текущими тарифами на ээ уже выгоднее просто брать энергию со своих панелей.
Додано: Вів 20 лип, 2021 17:47
Ребята прибыль закопали в солнечные панели и отмыл и получили неплохой откат.
И налогооблагаемую базу уменьшили.
Додано: Вів 20 лип, 2021 22:04
Re: З'явилася сонячна електростанція без «зеленого» тарифу
Пока еще не совсем...но если нет подключение к сети и самой ЛЭП то да .. стоимость проекта + стоимость подключения + откаты а если еще и ЛЭП тянуть.. Но тут надо учесть что для Ferrexpo действует 1- коммерческий тариф а не как в платежке за домашний кВт) 2- СЕС у Ferrexpo имеет пик выработки ДНЕМ именно тогда когда ОН РАБОТАЕТ.. выработал=потребил. Хранение энергии им почти не нужно.. так АКБ на ночь сторожу лампочку освещать). А вот в городе так не пройдет.. особенно зимой. Надо или накопители энергии а это резкий рост себестоимость кВт причем в разы.. или маневровые мощности ТЭС..
Додано: Вів 20 лип, 2021 22:36
Проблемы маневрирования мощностью на АЭС искусственно вбрасываются, чтобы оправдать сжигание угля, который сильно загрязняет экологию, в том числе и опасными выбросами тяжелых радиоактивных металлов в атмосферу на ТЭС.
Уголь природный сорбент и концентрирует в себе тяжелые металлы, впитывая их из окружающей среды. При сжигании угля на ТЭС ежедневно десятки килограммов радиоактивных изотопов выбрасываются в атмосферу и попадают в легкие, вызывая рак и онкологию. Об этом владельцы ТЭС и угольного бизнеса предпочитают молчать. Не говоря о громадных выбросах CO2.
Современные АЭС вполне могут менять мощность в пределах суток до 50% мощности. Средняя скорость регулирования мощности реакторов примерно 1-2% мощности в минуту. Но для этого реактор должен работать ближе к полной мощности.
Понятно, что если реактор работает лишь на 10% мощности, то увеличение мощности на 50% даст всего 15% мощности реактора. Поэтому эксплоатация АЭС на минимальных мощностях не оправданна и может приводить к авариям из-за необходимости резких маневров мощности.
Проблемы возникают если мощность потребления меняется слишком резко. Если мощность потребителей падает слишком быстро, то для этого рядом с АЭС есть водоемы для сбрасывания избыточной мощности на охлаждение воды в них.
Проблема есть для случаев резкого роста потребляемой мощности. Нужен источник, который сможет кратковременно на 20-30 минут давать добавочную мощность, пока реактор выйдет на требуемый режим. Иначе каких-то потребителей прийдется отключать.
Солнечные панели таким источником быть не могут, т.к. не гарантируют генерацию в нужный момент времени.
Решить эту проблему можно было бы планированием подключения и отключения крупных потребителей нагрузки. Развивать двух- и трех-тарифные счетчики, стимулирующие потреблять электричество в периоды избытка и экономить в периоды нехватки мощностей генерации.
Додано: Вів 20 лип, 2021 22:59
Идеальное решение - объединение стран из разных часовых поясов в единую энергосеть. В этом случае проблемы с маневрированием мощности вообще исчезают. И угольные ТЭС и прочие мощности электрогенерации (включая СЭС, ВЭС и прочие "зеленые" ВИЭ) становятся вообще не нужными, неоправданно дорогими и экологически грязными.
Энергия перетекает из стран с избытком генерации в страны с недостатком генерации. Потом со сменой времени суток страны меняются местами и переток идет в обратном направлении.
В этом случае АЭС становятся еще более эффективными и более дешевыми, т.к. им уже не нужно сбрасывать избытки тепла в атмосферу когда нагрузка потребителей падает. Избыточная мощность будет передана в другие страны, которые в это время суток испытывают недостачу мощности электрогенерации. И стоимость электричества АЭС становится еще в разы дешевле.
Додано: Сер 21 лип, 2021 08:08
яка розумна людына
понимаете - так можно делать не всем, например, Германии нельзя, а Франция рядом - крупнейший экспортер АЭ и вообще производитель АЭ в %% по стране, и не жужжит
Украине, увы, тоже так нельзя, утешает что не только нам, нельзя прибалтике, нельзя той же Польше... политика
Додано: Сер 21 лип, 2021 08:36
Re: З'явилася сонячна електростанція без «зеленого» тарифу
я где то написал слово - уголь? На ТЭС есть газовые блоки генерации. Не намного дороже но намного маневренные.. Но в любом варианте это резко повышает стоимость энергии от СЭС.. так как строить то надо ДВЕ электростанции.. саму СЭС и вторую ТЭС что заменит ее в ночное время или в непогоду. Вот неделя снегопада и все.. тут никакая аккумулирующая мощность не вытянет..
PS кстати есть СЭС способные работать и ночью - гелиотермальные СЭС,..
Но учитвая примитивизм и низкий уровень развития солнечных технологий в Украине, такие СЭС у нас не строят.
Фантазий кроме как купить китайские панельки и через инвертор прикрутить к сети а потом "рубить бабло" по зеленому тарифу.. на большее не хватает.
Гелиотермальные электростанции с накоплением на ночь энергии в соляных например растворах это не наш путь)). Но даже такая электростанция может решить проблему с ночной генерацией но не решит ее если например на недельку вторую небо затянуло тучками и сыпанул снежок(.
Додано: Сер 21 лип, 2021 09:10
Так то современные Украинские станции к этому всему какое отношение имеют?
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