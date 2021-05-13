З'явилася сонячна електростанція без «зеленого» тарифу

Додано: Вів 20 лип, 2021 22:36

Джон написав: Надо или накопители энергии а это резкий рос себестоимость кВт причем в разы.. или маневровые мощности ТЭС.. Надо или накопители энергии а это резкий рос себестоимость кВт причем в разы.. или маневровые мощности ТЭС..

Проблемы маневрирования мощностью на АЭС искусственно вбрасываются, чтобы оправдать сжигание угля, который сильно загрязняет экологию, в том числе и опасными выбросами тяжелых радиоактивных металлов в атмосферу на ТЭС.Уголь природный сорбент и концентрирует в себе тяжелые металлы, впитывая их из окружающей среды. При сжигании угля на ТЭС ежедневно десятки килограммов радиоактивных изотопов выбрасываются в атмосферу и попадают в легкие, вызывая рак и онкологию. Об этом владельцы ТЭС и угольного бизнеса предпочитают молчать. Не говоря о громадных выбросах CO2.Современные АЭС вполне могут менять мощность в пределах суток до 50% мощности. Средняя скорость регулирования мощности реакторов примерно 1-2% мощности в минуту. Но для этого реактор должен работать ближе к полной мощности.Понятно, что если реактор работает лишь на 10% мощности, то увеличение мощности на 50% даст всего 15% мощности реактора. Поэтому эксплоатация АЭС на минимальных мощностях не оправданна и может приводить к авариям из-за необходимости резких маневров мощности.Проблемы возникают если мощность потребления меняется слишком резко. Если мощность потребителей падает слишком быстро, то для этого рядом с АЭС есть водоемы для сбрасывания избыточной мощности на охлаждение воды в них.Проблема есть для случаев резкого роста потребляемой мощности. Нужен источник, который сможет кратковременно на 20-30 минут давать добавочную мощность, пока реактор выйдет на требуемый режим. Иначе каких-то потребителей прийдется отключать.Солнечные панели таким источником быть не могут, т.к. не гарантируют генерацию в нужный момент времени.Решить эту проблему можно было бы планированием подключения и отключения крупных потребителей нагрузки. Развивать двух- и трех-тарифные счетчики, стимулирующие потреблять электричество в периоды избытка и экономить в периоды нехватки мощностей генерации.