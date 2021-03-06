Про це повідомив на брифінгу Генеральний директор ДП «Завод ім. В.О.Малишева» Василь Крилас.
Дивися повний текст Завод Малишева представить у Туреччині прототип двигуна для танка Altay.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 13:41
Завод Малишева представить у Туреччині прототип двигуна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Завод Малишева представить у Туреччині прототип двигуна для танка Altay.
Додано: Вів 20 лип, 2021 14:37
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:31
Altay - турецкое мужское имя, ассоциируется с Горой Бога в Средней Азии и турецким племенем.
Додано: Чет 22 лип, 2021 01:50
Горная система Алтай расположена на границе России (Алтайский край, Республика Тыва и Республика Алтай), Монголии (Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки), Китая (Синцзян-Уйгурский автономный район) и Казахстана (Восточно-Казахстанская область).
«Алтай, по-китайски и монгольски: Золотая гора (Алтаун оола) или Кин-шань»[4]. По версии Г. Рамстедта, название Алтай происходит от монгольского слова алт — «золото» и местоименного форманта -тай, то есть от слова Алттай — «золотоносный», «место, где есть золото». Эта версия подтверждается тем, что китайцы раньше называли Алтай «Цзиньшань» — «золотые горы», очевидно, это калька с монгольского.[5]
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