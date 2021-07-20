Дані аналітичної системи з перевірки контрагентів YouControl.
Дивися повний текст Скільки заробили найбільші МФО у 2020 році (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лип, 2021 14:24
Скільки заробили найбільші МФО у 2020 році (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробили найбільші МФО у 2020 році (дослідження).
Додано: Вів 20 лип, 2021 14:24
Конечно заработали больше т.к. людей и инволидов обледероют как липок
Зараз переглядають цей форум: konsts1174 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|