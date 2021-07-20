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Коли розпочнеться п'ятий етап
COVID-вакцинації в Україні

Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:33

Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні

Пропонуємо до обговорення:
З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі бажаючі.

Дивися повний текст Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:33

це якось підозріло співпало із дефіцитом у напівпровідниковій галузі.... ))
я мабуть ще трошки поспостерігаю, все одно вдома працюю...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:24

Вже "почався".
Тільки, щоб записатись на вакцинування Pfizer або Moderna, треба докласти певних зусиль і тільки за тиждень.
Проте, на вакцинування китайським шмурдяком можна записатись за годину.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:32

Re: Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні

  alt402 написав:Проте, на вакцинування китайським шмурдяком можна записатись за годину.


Вот тут есть хорошая раскраска показывающая кому из туристов следует выбрать лишь модные вакцины, а кому можно колоться чем попадётся:
http://lowcostavia.com.ua/open-eu-karta ... a-ukrainy/

Часть стран пока что так и не открыли границы. Среди них Польша которая, к слову, тоже вроде бы не признаёт китайщину. Но в Польше по крайне мере заробитчанам могут вколоть на месте кошерную вакцину.

Ещё есть слухи что в Румынии можно уколоться кошерно, но пока что никто не написал о том что эксперимент удался.
vitaliy_berdinskikh
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