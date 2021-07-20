З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації від коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі бажаючі.
Дивися повний текст Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лип, 2021 14:33
Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні.
Додано: Вів 20 лип, 2021 14:33
це якось підозріло співпало із дефіцитом у напівпровідниковій галузі.... ))
я мабуть ще трошки поспостерігаю, все одно вдома працюю...
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:24
Вже "почався".
Тільки, щоб записатись на вакцинування Pfizer або Moderna, треба докласти певних зусиль і тільки за тиждень.
Проте, на вакцинування китайським шмурдяком можна записатись за годину.
Додано: Сер 21 лип, 2021 22:32
Re: Коли розпочнеться п'ятий етап COVID-вакцинації в Україні
Вот тут есть хорошая раскраска показывающая кому из туристов следует выбрать лишь модные вакцины, а кому можно колоться чем попадётся:
Часть стран пока что так и не открыли границы. Среди них Польша которая, к слову, тоже вроде бы не признаёт китайщину. Но в Польше по крайне мере заробитчанам могут вколоть на месте кошерную вакцину.
Ещё есть слухи что в Румынии можно уколоться кошерно, но пока что никто не написал о том что эксперимент удался.
Зараз переглядають цей форум: Joоke і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|