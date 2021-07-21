RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В уряді підрахували, скільки
Україна витрачає на...

В уряді підрахували, скільки Україна витрачає на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:38

В уряді підрахували, скільки Україна витрачає на...

Пропонуємо до обговорення:
В уряді підрахували, що Україна витрачає на пенсії та соціальні виплати по безробіттю на тимчасово окупованих територіях понад 2 млрд євро на рік.

Дивися повний текст В уряді підрахували, скільки Україна витрачає на пенсіонерів Донбасу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94605
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:38

Любченко - что будешь делать?
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 188
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 15:05

Донецкие безработные получают пособия из Киева?На кого рассчитан эта бредятина не понятно...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 15:12

Как вернуть людей которые привыкли получать двойные пенсии ?
122kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 14.02.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: konsts1174 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки рефінансування надав НБУ (інфографіка)
R2 » Сер 21 лип, 2021 22:55
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 22:55
l4567
Топ-10 у світі: скільки українські спортсмени отримають...
R2 » Сер 21 лип, 2021 15:14
6 204
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 22:00
alt402
Майже 1 мільярд субвенції: в уряді хочуть закупити...
R2 » Сер 21 лип, 2021 09:50
5 226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лип, 2021 17:31
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.