В уряді підрахували, що Україна витрачає на пенсії та соціальні виплати по безробіттю на тимчасово окупованих територіях понад 2 млрд євро на рік.
Дивися повний текст В уряді підрахували, скільки Україна витрачає на пенсіонерів Донбасу.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 14:38
В уряді підрахували, скільки Україна витрачає на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді підрахували, скільки Україна витрачає на пенсіонерів Донбасу.
Додано: Вів 20 лип, 2021 15:05
Донецкие безработные получают пособия из Киева?На кого рассчитан эта бредятина не понятно...
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