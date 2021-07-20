Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця заявляє, що в Польщі на сьогоднішній день працює близько 1,5 млн українців і навчається близько 50 тис. українських студентів.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців працює в Польщі.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 15:11
Стало відомо, скільки українців працює в Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців працює в Польщі.
Додано: Вів 20 лип, 2021 15:12
А за пенсією приїдуть в Україну. А добра Лазебна буде придумувати, як їм виплатит побільше бо вони ж змушені були працювати за кордоном. А законослухняні лохи-українці, які утримували цю державу обійдуться-вони ж нікуди не виїздили то і нікуди не дінуться сувльки б їх не обдирали, можливо лише в могилу
Додано: Вів 20 лип, 2021 15:39
Обязательно, домой к вам придут с танут требовать долляры: "дэньгы, дай дэньгы."
Додано: Вів 20 лип, 2021 18:15
И в Украину тоже приедем за пенсией. Почему я свои 12 лет оплаты пенсионных взносов в Украине должен забыть?
Додано: Вів 20 лип, 2021 18:43
Так заробитчане - это как раз и есть те, кто содержит Украину. Думаете за счёт кого выплачивают пенсии текущим пенсионерам? Самый крупный работодатель Украины - это государство, который, для выплат зарплат своим сотрудникам, деньги просто печатает. Для выплаты пенсий деньги тоже просто печатают. Реальные деньги поступают только от экспортёров, заграничных туристов и заробитчан. Не было бы заробитчан, курс был бы выше 1000 грн/$, с сответствующей ценой хлеба и коммуналки.
Так что, молитесь на заробитчан, чтоб они не дай бог не уехали навсегда
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:46
Осталось еще 23 года, доработаете после возвращения и 65 лет.
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:55
Re: Стало відомо, скільки українців працює в Польщі
Додано: Вів 20 лип, 2021 23:45
Ну так и мне ведь далеко не 60 еще!
Если вы не в курсе, то при выходе на пенсию стаж работы в Украине и Польше сумируется и каждая страна должна выплачивать пенсию пропорционально отработанным в ней годам. На фоне польской пенсии эта украинская часть будет, разумеется, слезами. Но пускай хоть на пиво будет - и то хорошо.
Додано: Сер 21 лип, 2021 11:54
Гастарбайтер - красава. Пусть местные умы завидуют и желчью обливаются, чтотты ещё в Нэньке получишь пенсию))
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