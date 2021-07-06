МВС пропонує повернути техогляд і фіксувати процес на відео

Додано: Сер 21 лип, 2021 10:09

Расскажу своё впечатление о купле-продаже и регистрации авто, с которым столкнулся месяц назад. Помня о том, что 3 года назад вроде без проблем оформлялся, поехал а МРЕВ. Потеряли день и уехали ни с чем. Очередь практически не двигалась. На второй день оформились, с помощью посредников, за деньги. Несмотря на то, что вроде электронная очередь и всё-такое, коррупция полностью вернулась.

А про техосмотр тоже помню, как было - проверяющий офицер придирался к неправильной корректировке фар!), что недоказуемо (машина была почти новая тогда, в 2007) и за деньги себе в карман, оформил. Поэтому, я тоже против коррупции и новых старых поборов. Гнилая система и люди никуда не делись.