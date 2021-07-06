МВС підготувало новий порядок проведення технічного контролю автомобілів.
Дивися повний текст МВС пропонує повернути техогляд і фіксувати процес на відео.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 18:03
МВС пропонує повернути техогляд і фіксувати процес на відео
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС пропонує повернути техогляд і фіксувати процес на відео.
Додано: Вів 20 лип, 2021 19:54
Старый министр говорил об этом лет пять минимум.
К тому же заголовок лжёт, в постановлении лишь речь об изменении существуюшей процедуры техосмотра, а не о возврате отменённого в 2011-м. Отменённый уже много лет пытаются вернуть предлагая новые и новые законопроекты.
Додано: Вів 20 лип, 2021 20:16
опять старую коррупционную кормушку пытаются протянуть с новым налогом в нагрузку. Еще и бюджет попилять на закупках.
Додано: Сер 21 лип, 2021 08:21
Вони вже робили відео екзамена на отримання прав і це нічого не змінило
Додано: Сер 21 лип, 2021 10:09
Расскажу своё впечатление о купле-продаже и регистрации авто, с которым столкнулся месяц назад. Помня о том, что 3 года назад вроде без проблем оформлялся, поехал а МРЕВ. Потеряли день и уехали ни с чем. Очередь практически не двигалась. На второй день оформились, с помощью посредников, за деньги. Несмотря на то, что вроде электронная очередь и всё-такое, коррупция полностью вернулась.
А про техосмотр тоже помню, как было - проверяющий офицер придирался к неправильной корректировке фар!), что недоказуемо (машина была почти новая тогда, в 2007) и за деньги себе в карман, оформил. Поэтому, я тоже против коррупции и новых старых поборов. Гнилая система и люди никуда не делись.
Додано: Сер 21 лип, 2021 11:44
Re: МВС пропонує повернути техогляд і фіксувати процес на ві
Я регулярно обслуживаю свой автомобиль на фирменной, сеертифицированной производителем, станции.
Но ни в одном проекте не предусмотрено, что такое ТО, с испольвованием специального диагностического оборудования, заменяет ТК у конторы, купившей право на его проведение(((
Додано: Сер 21 лип, 2021 12:40
Cris
зачем заменять? Купит твоё СТО такую лиценизию и будет одновременно в обслуживанием делать контроль и выдавать тебе официальную бумажку.
Додано: Сер 21 лип, 2021 13:27
а технически это реально ? сколько авто в стране ? а сколько времени на 1 ТО ? а сколько СТО могут делать это ТО ? да еще и видео.. а , и забыли совсем , гаи тоже вернуть !
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