Засновник Amazon і найбагатший бізнесмен світу Джефф Безос повернувся на Землю після польоту в космос.
Дивися повний текст Найбагатша людина на Землі здійснила політ у космос.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 18:38
Найбагатша людина на Землі здійснила політ у космос
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Дивися повний текст Найбагатша людина на Землі здійснила політ у космос.
Додано: Сер 21 лип, 2021 09:23
Додано: Сер 21 лип, 2021 19:37
_hunter зрада-зрадная)) просто в его компании из 3 самых-самых богатых, молодых и старых астронавтов не хватало лишь самого бедного для пары, а брат был лишний)) Получилось юнец, старпёр и два брата акробата...
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