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Найбагатша людина на Землі
здійснила політ у космос

Найбагатша людина на Землі здійснила політ у космос
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 18:38

Найбагатша людина на Землі здійснила політ у космос

Пропонуємо до обговорення:
Засновник Amazon і найбагатший бізнесмен світу Джефф Безос повернувся на Землю після польоту в космос.

Дивися повний текст Найбагатша людина на Землі здійснила політ у космос.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 18:38

Сенсация будет когда полёт совершит самый бедный)))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:23

  rapyd777 написав:Сенсация будет когда полёт совершит самый бедный)))

И тут зрада нашлась? :lol: Не хватает новостей про урожай кукурузы и выплавку чугуна?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 19:37

_hunter зрада-зрадная)) :lol: просто в его компании из 3 самых-самых богатых, молодых и старых астронавтов не хватало лишь самого бедного для пары, а брат был лишний)) :lol: Получилось юнец, старпёр и два брата акробата...
rapyd777
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