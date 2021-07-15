Капіталізація землі сільгосппризначення буде зростати як мінімум на 7-10% на рік і через 10 років складе сотні мільярдів доларів.
Дивися повний текст Капіталізація землі буде зростати на 7-10% на рік, — Мінагрополітики.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 21:03
Капіталізація землі буде зростати на 7-10% на рік, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Капіталізація землі буде зростати на 7-10% на рік, — Мінагрополітики.
Додано: Вів 20 лип, 2021 21:04
-- а через 100 лет цифры вообще поломают калькулятор и полезут на стену ибо compound interest 10%/100 это рост в 13,780 раз.
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