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З України на заробітки їдуть
молоді люди, щороку...

З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 21:09

З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів перший віце-прем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Дивися повний текст З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку втрачаємо до 3 млн, – Любченко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 22:59

Любченко - что будешь делать?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 23:10

В 2013 году было 45 млн., минус 2 в Крыму, осталось 43. Несколько лет по 2-3 млн отчаливает, а рассказывают, что нас 42 млн.
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 23:12

Re: З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку...

30-как максимум, и то без учета двойного-тройного гражданства
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 17:58

шо, неужто выборы скоро, раз про людей вдруг вспомнили ? :evil:
проснулись. :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 21:28

Re: З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку...

  Alex2007 написав:шо, неужто выборы скоро, раз про людей вдруг вспомнили ?
проснулись.

Не, это скрытая реклама экспорта трудовых ресурсов :) "Про людей вспомнили", ну вы и сказанули, мои тапки лопнули от смеха :)
Igorten
 
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