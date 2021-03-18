Про це розповів перший віце-прем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.
Дивися повний текст З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку втрачаємо до 3 млн, – Любченко.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 21:09
З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку втрачаємо до 3 млн, – Любченко.
Додано: Вів 20 лип, 2021 23:10
В 2013 году было 45 млн., минус 2 в Крыму, осталось 43. Несколько лет по 2-3 млн отчаливает, а рассказывают, что нас 42 млн.
Додано: Вів 20 лип, 2021 23:12
Re: З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку...
30-как максимум, и то без учета двойного-тройного гражданства
Додано: Сер 21 лип, 2021 21:28
Re: З України на заробітки їдуть молоді люди, щороку...
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