Найбільший інтернет-магазин Amazon зажадав від Apple видалити з магазину додатків програму Fakespot, яка виявляє підроблені відгуки до товарів.
Дивися повний текст Apple видалила додаток для перевірки підроблених відгуків у інтернет-магазині.
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Додано: Сер 21 лип, 2021 06:35
Apple видалила додаток для перевірки підроблених...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple видалила додаток для перевірки підроблених відгуків у інтернет-магазині.
Додано: Сер 21 лип, 2021 06:35
Це у вас такі стандарти — перекладати тексти за допомогою Google Translate?
Хоч би редакторам дали, перш ніж публікувати.
Додано: Сер 21 лип, 2021 08:55
" але вони не пішли на поводу у інтернет-гіганта" - ганьбище. новини в москві мабуть пишуть
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