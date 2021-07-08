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Apple видалила додаток для
перевірки підроблених...

Apple видалила додаток для перевірки підроблених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 06:35

Apple видалила додаток для перевірки підроблених...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший інтернет-магазин Amazon зажадав від Apple видалити з магазину додатків програму Fakespot, яка виявляє підроблені відгуки до товарів.

Дивися повний текст Apple видалила додаток для перевірки підроблених відгуків у інтернет-магазині.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 06:35

Це у вас такі стандарти — перекладати тексти за допомогою Google Translate?
Хоч би редакторам дали, перш ніж публікувати.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 08:55

" але вони не пішли на поводу у інтернет-гіганта" - ганьбище. новини в москві мабуть пишуть
a_demchenko2010
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